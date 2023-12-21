الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية (شاهد)

الحالة المرورية
الحالة المرورية

استعرض برنامج “صباح الخير يا مصر” عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.

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الحالة المرورية بشوارع وميادين مصر (شاهد)

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تفاصيل الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة

ميدان عبد المنعم رياض

يشهد ميدان عبدالمنعم رياض كثافات نسبية في شوارع متفرقة وأخرى بها سيولة مرورية، بينما توجد كثافات مرورية على طريق الكورنيش من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، كما أن هناك بعض الكثافات المرورية على طريق الكورنيش المتجه للمؤسسة، وأيضًا أعلى كوبري أكتوبر حتى العباسية بالاتجاهين.

وتظهر كثافات مرورية متقطعة متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولًا للدائري، بينما توجد كثافات مرورية في ميدان التحرير وصولًا إلى مدينة نصر ومحور النصر حتى المنصة.

الطريق الدائري

وتوجد كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري قبل وبعد النزلات، كما تكونت كثافات في محور 26 يوليو القادم إلى ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر، بينما الاتجاه الآخر للمحور يشهد بعض الكثافات لكنها بسيطة ومتحركة وتنتهي عند مطلع الدائري من ميدان لبنان.

وهناك كثافات مرورية مرتفعة لدى شارع فيصل فضلًا عن توقف لحركة سير السيارات في اتجاه المريوطية، أما شارعي السودان وجامعة الدول العربية يشهدان سيولة مرورية في الاتجاهين، أما ميدان الدقي يشهد كثافات متحركة، وترتفع هذه الكثافات في ميدان الجيزة.

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