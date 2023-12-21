ليفربول يسيطر على ترندات مواقع البحث والسوشيال ميديا.. موعد مباراته قبل النهائي

ليفربول .. بالرغم من انتهاء مباراة ليفربول ووست هام يونايتد أمس إلا أن عمليات البحث على فريق ليفربول لا تزال في تزايد حيث تصدرت ترندات جوجل وتداول عشاق الكرة الإنجليزية لقطات أهداف ليفربول الخمسة.

وسيطر ليفربول على مواقع البحث والسوشيال ميديا لتأهله لقبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم بعد فوزه على وست هام يونايتد بخمس أهداف مقابل واحد في ربع النهائي الذي أقيم على أرض ملعب أنفليد رود.

وبهذا الفوز سجل ليفربول رقم قياسي لوصوله لقبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، حيث نجح 18 مرة سابقة وتلك ال 19 والتي خطفت الجماهير بمختلف أنحاء العالم.

أهداف ليفربول في ربع نهائي كأس الأندية الإنجليزية لكرة القدم

وسجل أهداف ليفربول كلا من كيرتس جونز هدفين و سوبوسلاي وكودي جاكبو ومحمد صلاح، الذي شارك بديلا في آخر نصف ساعة.

واحرز هدف وست هام يونايتد اللاعب جارود بوين في الدقيقة 77.



ليفربول..نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة

وأفضت قرعة نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم التي وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن لقاء فريقي ليفربول أمام فولهام، ويلعب تشيلسي ضد ميدلزبره.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بالدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية يوم 8 يناير 2024، وتكون مباراة العودة يوم 22 من نفس الشهر.