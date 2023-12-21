غدًا.. غلق جزئي لشارع الملك فيصل بالاتجاهين

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتنفيذ أعمال حفر وقطع عرضي لمد كابلات كهرباء (جهد (٦٦) لتحميل وتغذية محطة كهرباء محولات المنصورية الخاصة بالمتحف المصرى الكبير وتدعيم الشبكة القومية بمحيط منطقة ميدان الرماية.



وأوضحت محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي بشارع الملك فيصل بالاتجاهين تحديداً أمام محطة وقود توتال علي ان تكون الاعمال علي مرحلتين بالتناوب في كل اتجاه دون تعطيل الحركة المرورية . وذلك لمدة (يومان) إبتداءً من يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۲۲ وحتى صباح يوم السبت الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۲۳ علي ان تكون الاعمال من الساعة ١٢ صباحاً حتي الساعة ٥ صباحا طوال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور.



وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالتواجد الميداني والوقوف علي الاعمال والتعاون مع الشركة المنفذة لإزالة اي معوقات.



وأضافت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصه بالتحويلة المرورية المشار إليها وكذا وسائل الامن الصناعي من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية و الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم بالإضافة إلى أنه تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.



