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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أحمد عيد عبدالملك: أزمة بيراميدز في فقدان الشغف

مباراة بيراميدز وصنداونز
مباراة بيراميدز وصنداونز

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن اسكواد فريق بيراميدز لو كان يمثل الزمالك، لتُوج الفريق الأبيض بالبطولات ولم يكن لديه أي أزمة، مشيرا إلى أن أزمة النادي السماوي هو غياب الشغف لدى لاعبيه، مؤكدا بأنه شعر بأن بيراميدز يلعب خارج مصر أمام صنداونز.

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وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "فريق بيراميدز يمتلك لاعبين وامكانيات مالية تجعله ينافس على دوري الأبطال".

وأضاف: "كان من الطبيعي أن يحصل على أكثر من لقب خلال السنوات الماضية، لكن غياب الحساب من إدارة النادي وراء ظهور اللاعبين بمستوى متراجع، وفرق كرة القدم تخسر ماليا بشكل واضح".

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