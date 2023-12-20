أمازون تتوقف عن بيع الجيلاتين المصنوع من جلود الحمير

لن تبيع أمازون بعد الآن الجيلاتين المصنوع من جلد الحمير لسكان كاليفورنيا. يشير تقرير نشرته Wired يوم الأربعاء إلى أن بائع التجزئة عبر الإنترنت قام بتسوية مع منظمة غير ربحية تقدمت بشكوى، زاعمة أن المنتجات تنتهك قوانين رعاية الحيوانات بالولاية والتي تحمي الخيول. ونفت أمازون ارتكاب أي مخالفات وشككت في هذه المزاعم. ومع ذلك، فقد وافقت على منع مبيعات دواء إيجياو، وهو دواء صيني تقليدي مصنوع من جلود الحمير، في ولاية غولدن ستايت.

وقد تقدم مركز دراسات الخيول المعاصرة، وهو منظمة مكرسة لحماية الخيول، بالشكوى في فبراير. واتهمت أمازون بانتهاك قانون حظر ذبح الخيول وبيع لحوم الخيول للاستهلاك البشري في كاليفورنيا. قالت المنظمة غير الربحية إن منتجات الحمير يجب أن تصنف على أنها لحوم خيول بناءً على لغة القانون.

إيجياو هو جيلاتين مصنوع من جلود الحمير المنقوعة والمطهية. يعتقد المحبون أنه يعالج الحالات المتعلقة بالدورة الدموية والأرق والسعال الجاف. ومع ذلك، بصرف النظر عن دراسة منشورة - بتمويل من أحد صانعي الإجياو - تشير إلى أنه يمكن استخدامه بنجاح لعلاج فقر الدم، لا يبدو أن البحث العلمي يدعم هذه الادعاءات.

لقطة مقربة للحمار تظهر وجهه والجزء العلوي من جسمه. إنه يقف في حقل أخضر وخلفه سماء ملبدة بالغيوم.

معهد رعاية الحيوان

وفقا لمعهد رعاية الحيوان، فإن شعبية إيجياو تقضي على أعداد الحمير. وكتبت المنظمة: "تُسرق الحمير، وتُنقل لمسافات طويلة دون طعام أو ماء، وتُقتل في ظروف غير إنسانية وغير صحية" لتلبية طلب إيجياو. وفي الوقت نفسه، يزعم تقرير صادر عن مجموعة Donkey Sanctuary، وهي مجموعة مناصرة، أن العمال في تنزانيا ضربوا الحيوانات بالمطارق لتلبية الحصص.

يعتقد محامي المدعي أن تسوية أمازون تشكل سابقة لتجار التجزئة الآخرين لوقف مبيعات ejiao في كاليفورنيا. قال كوري بيج، محامي الشركة التي تمثل مركز دراسات الخيول المعاصرة، لـ Wired: “لا تقوم أمازون بتسوية القضايا التي تعتقد أنها تستطيع الفوز بها”. "هذه إشارة إلى أنه إذا قام أي شخص بذلك، فهو يفعل شيئًا غير قانوني. إذا قررت شركة مثل أمازون أنها بحاجة إلى التوقف عن إرسال المنتجات والترويج للمنتجات التي تنتهك قانون كاليفورنيا، فيجب على جميع تجار التجزئة الآخرين أن يفعلوا الشيء نفسه.

يقال إن لغة التسوية الخاصة بأمازون توافق على "بذل قصارى جهد معقول" لسن "تدابير داخلية" تمنع منتجات ejiao "حتى لا تكون هذه المنتجات متاحة للبيع في عناوين كاليفورنيا".

لقطة شاشة لرسالة خطأ أمازون أثناء الخروج. وهي ترفض شحن منتج الجيلاتين المصنوع من الحمير إلى عنوان في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

رسالة الخطأ التي قدمتها أمازون عند محاولة طلب ejiao لعنوان كاليفورنيا (Amazon)

عندما حاولت استخدام عنوان لوس أنجلوس القديم (ولكنه لا يزال نشطًا، وفقًا لـ USPS) لشراء منتج ejiao يسمى "Ass Hide Glue Lumps" (تم تسليط الضوء عليه في تقرير Wired سابق في وقت سابق من هذا العام والذي لفت الانتباه إلى المشكلة ) ، أحبطت المحاولة. "عذرًا، لا يمكن شحن هذا العنصر إلى عنوانك المحدد"، تظهر رسالة الخطأ باللون الأحمر. "يمكنك إما تغيير عنوان الشحن أو حذف العنصر من طلبك."

إذا تفاجأت بأن أمازون باعت لحوم الحمير في المقام الأول (ولا تزال تفعل ذلك خارج كاليفورنيا)، ففكر في بعض اللحوم "الغريبة" الأخرى التي يقدمها بائع التجزئة. وتشمل هذه اللحوم التمساح كامل الجلد (195 دولارًا فقط!) وكبد الأوز (كبد البط أو الإوز) ولحوم الكنغر المقدد ولحم السلاحف الخالية من العظم.