التحقيق في العثور على شاب مقتولا داخل مسكنه بالوايلي

تباشر نيابة الوايلي التحقيق في العثور على جثة شاب متوفى داخل مسكنه في منطقة الوايلي، واستمعت النيابة لأقوال أسرته.

وكشف تقرير الطب الشرعي، أن الوفاة جاءت نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة من مخدر "الهيروين"، وأنه لا توجد شبهة جنائية فى حالة الوفاة.

وتبين من التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت النيابة بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.

بدأت تفاصيل الواقعة بقيام شاب بتعاطى جرعة مخدرات زائدة من مخدر الهيروين داخل مسكنه فى منطقة الوايلى، مما أدى إلى حدوث حالة هبوط حاد في الدورة الدموية أودت بحياته فى الحال.



كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، متهمين بالسجن المؤبد، لاتهامهما بحيازة مخدر«الهيروين» بقصد الاتجار في مصر الجديدة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام كل من «بسمة- م 30 سنة»، و«سامح-.- 38 سنة» عاطل، في يوم 23 يناير الماضي، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، أحرزا بقصد الاتجار «هيروين» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة

وأكدت التحريات صحة ما ورد من معلومات، وألقى القبض على المتهمة الأولى بينما هرب المتهم الثاني، وعثر بحوزتها على عدد من اللفافات لجوهر الهيروين ومبالغ مالية وهواتف محمولة، واعترفت بأن حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف للاتصال بعملائها من مدمني المخدرات.