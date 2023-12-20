عاجل
وزير النقل: مصر لا تبيع موانئ ونتعاقد على التشغيل فقط (فيديو)
الخميس 21 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

خالد الغندور: مكان الزمالك دوري أبطال أفريقيا وليس الكونفدرالية

خالد الغندور
خالد الغندور

قال خالد الغندور نجم الكرة المصرية السابق أنه من العيب إن يفكر الزمالك في الصعود لدور الثمانية، مؤكدا أن مكان الفريق ليس في بطولة الكونفدرالية بل بدوري أبطال إفريقيا.

txt

عيد عبد الملك: الزمالك يحتاج ثورة إدارية لحل أزمة الكرة


وأضاف عبر برنامج "كورة كل يوم"، الزمالك قدم مباراة متوسطة اليوم أمام ساجرادا الأنجولي، ولكن الشوط الثاني شهد تراجع بدني، بجانب حدوث تغييرات عليها علامة استفهام بالنسبة لي.

وتابع : " مشاركة زيزو في مركز غير مركزه بالإضافة إلى خروج ناصر منسي، أمر غريب بالنسبة لي من معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك".

واختتم:" في النهاية الزمالك استطاع تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل لدور الثمانية، وهو ما استطاع في تحقيقه.

الجريدة الورقية