الاتحاد السعودي يستهدف ضم محمد الشناوي في الشتوية

وضعت إدارة نادي الاتحاد السعودي أعنها على النجم الدولي المصري محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي للتعاقد معه خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وأكدت صحيفة جول السعودية في تقرير لها اليوم أن الشناوي دخل حسابات نادي الاتحاد الذي يبحث عن حارس مرمى كبير، في ظل تراجع مستوى الحارس عبدالله المعيوف وإصابة مارسيلو جروهي.

وقدم محمد الشناوي مستوى أكثر من رائع بقميص الأهلي في مباراة الاتحاد بكأس العالم للأندية ونجح في التصدي لركلة جزاء من كريم بنزيما، ونجح في خطف الأنظار خلال المباراة.

وساهم الشناوي بدور كبير في فوز الأهلي على الاتحاد بثلاثية مقابل هدف وحسم بطاقة التأهل للدور نصف النهائي ومواجهة فلومينينسي البرازيلي والذي خسر أمامه بهدفين دون رد.

الاتفاق السعودي يطلب ضم سلمان الفرج من الهلال

توصلت إدارة نادي الاتفاق السعودي مع نظيرتها في نادي الهلال لشراء عقد اللاعب سلمان الفرج ضمن خطة فارس الدهناء لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وجاءت تحركات إدارة نادي الاتفاق لضم قائد الهلال بعد أنباء خروجه من حسابات المدير الفني خورخي خيسوس على خلفية أزمته الأخيرة مع المدرب البرتغالي.