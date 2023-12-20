سوني تبيع 50 مليون وحدة تحكم PS5 في 3 سنوات

وصلت مبيعات جهاز PlayStation 5 رسميًا إلى 50 مليونًا، حسبما أكدت شركة Sony في منشور على مدونتها. وهذا رقم مثير للإعجاب، بالنظر إلى سلسلة مشكلات سلسلة التوريد التي أبقت أجهزة PS5 محدودة العرض بعد إطلاقها في نوفمبر 2020. والجدير بالذكر أن جهاز PS5 تمكن من الوصول إلى 50 مليون عملية بيع في أسبوع أطول فقط مما استغرقه جهاز PlayStation 4، والذي لم يتأثر بالعديد من مشكلات سلسلة التوريد أو الوباء العالمي.

كما تفوقت شركة سوني في مبيعاتها على أجهزة Xbox Series X وS بما يقرب من ثلاثة إلى واحد هذا العام، وفقًا لتقارير Financial Times، بناءً على بيانات من Ampere Analysis. في حين أن Microsoft لا تصدر أرقام مبيعات Xbox الرسمية (يمكنك تخمين السبب بشكل جامح)، فقد قدر Ampere أن Microsoft باعت 7.6 مليون نظام من الجيل التالي هذا العام (انخفاض بنسبة 15 بالمائة عن عام 2022)، بينما ارتفعت مبيعات Sony بنسبة 65٪. بالمائة لتصل إلى 22.5 مليون وحدة مباعة.

ليس من الصعب معرفة سبب زيادة الطلب على جهاز PS5: فقد أنتجت شركة Sony المزيد من الألعاب التي لا غنى عنها لهذا الجيل (بما في ذلك لعبة Spider-Man 2 الأخيرة، بالإضافة إلى التتابعات المتوقعة مثل God of War Ragnarok)، في حين تعثرت شركة Microsoft بإصداراتها الأكثر شهرة، مثل Halo Infinite وRedfall. ولكن من الممكن أن يكون لدى Microsoft هدف مختلف. إنها تركز بشكل أكبر على دفع الاشتراكات إلى Xbox Game Pass، والذي يسمح أيضًا للاعبين ببث العناوين عبر السحابة واللعب على الكمبيوتر الشخصي بمستواه النهائي.