حبس المتهمين فى حريق مصحة علاج الإدمان بالشروق

قررت النيابة العامة فى القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس 4 متهمين بإدارة مصحة لعلاج الإدمان دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة والسكان بمدينة الشروق، وتسببهم عن طريق الإهمال فى حريق أسفر عن مصرع 3 من النزلاء، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن حريق مصحة الشروق أسفر أيضًا عن إصابة 18 آخرين باختناق وجميعهم الآن بحالة صحية جيدة بعد تلقى العلاج فى المستشفيات.

وأظهرت التحقيقات أن المصحة الكائنة بفيلا مكونة من طابق أول وبدورم، مالكها حولها إلى مصحة لعلاج الإدمان دون ترخيص، وفور اشتعال النيران فجر أمس الأول فى المبنى انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وتبين مصرع 3 أشخاص وبمناظرة جثامينهم اتضح وفاتهم بـ"سفكسيا الخنق"، إذ لا توجد إصابات ظاهرية على أجسادهم وعليه صرحت النيابة بدفنهم.

واستعلجت النيابة تقرير المعمل الجنائى حول أسباب الحريق، والوقوف على وجود شبهة جنائية فى الحادث من عدمه.