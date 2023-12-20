مصرع شخص صدمته سيارة في أبو النمرس

لقي شخص مصرعه صدمته سيارة مسرعة في طموه بمنطقة أبوالنمرس، وجرى نقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق منطقة طماه بمنطقة أبوالنمرس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص، ما تسبب في وفاته جري نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، واتُخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

ومن جهة أخرى أمرت جهات التحقيق بالخانكة بالتصريح بدفن جثة شاب لقي حتفه وكما امرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، في واقعة اصطدامه بسيارة المتوفي الملاكي بعربة كارو على طريق سرياقوس أبو زعبل، دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الخانكة المركزي، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي وعربة كارو بالخانكة

وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وعربة كارو على طريق سرياقوس أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة ومصرع شخص وإصابة آخر.

على الفور انتقل رجال الأمن بمركز شرطة الخانكة، ورجال الإدارة العامة للمرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وعربة كارو على الطريق، وأسفر الحادث عن مصرع الشاب "عبد الله أيمن"، 28 سنة، مقيم دائرة مركز الخانكة، وإصابة قائد العربة الكارو.

جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الخانكة المركزى، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة.