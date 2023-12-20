مدرب صن داونز يعلق على تغريدة لاعب بيراميدز

علق رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صن داونز على تغريدة الكونغولي فيستون مايلي مهاجم فريق بيراميدز على تويتر والتي جاءت بتأكيد الفوز على الفريق الجنوب أفريقي في دوري الأبطال.

أكد موكوينا أن المباراة لم تلعب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ولكن المنافسة كانت على أرض الملعب، وتابع: " سياسية صن داونز احترام الخصم جيدا في جميع اللقاءات ".

وأشار موكوينا إلى: " مايلي جاء من بلد تشهد الخصومة والتحدي والعقلية هي فقط الانتصار فقط"، وأتم تصريحاته ": لقد انتصرنا وحصدنا الثلاث نقاط من أمام فريق قوي ".

صن داونز يهزم بيراميدز بهدف نظيف

وحقق فريق صن داونز فوزا هاما على نظيره بيراميدز بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء على ملعب استاد الدفاع الجوي لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.