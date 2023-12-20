لجنة التنفيذ والمتابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية ترصد معالجة عقبات تواجه حركة التجارة البينية

ناقشت لجنة التنفيذ والمتابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الموقع الالكتروني التجريبي لمنصة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الذي أعدته المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بالتعاون والتنسيق مع إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 56 للجنة التنفيذ والمتابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بمشاركة الدول العربية الأعضاء والذي خصص خلاله جلسة خاصة لعرض ومناقشة الموقع الالكتروني التجريبي للمنصة الذي يعتبر أداة رئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية وتعزيز التبادل التجاري، مما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في المجالات المختلفة.



وأشاد الاجتماع بالمنصة وجهود المنظمة العربية للتنمية الزراعية في هذا المجال، وأكد أعضاء اللجنة أهمية دور المنصة في تسهيل التواصل بين نقاط اتصال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لتسريع حل ومعالجة العقبات التي قد تواجه التجارة البينية بين الدول الأعضاء.