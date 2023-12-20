توقعات بوصول قرض صندوق النقد الجديد إلى 6 مليارات دولار (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قرض صندوق النقد الدولي الذي كان مقرا أن يكون 3 مليارات دولار قد يرتفع إلى مبلغ أكبر.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم أن هناك حديث متداول في الوقت الحالي وغير رسمي، يفيد بتوقع وصول قرض صندوق النقد الدولي إلى 6 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.

صندوق النقد الدولي ما زال في مشاورات مع مصر حتى الآن

وأشار أحمد موسى، بأن صندوق النقد الدولي ما زال في مشاورات مع مصر حتى الآن، وخلال الفترة الماضية، صندوق النقد الدولي كان له عدد من المطالب التي تم رفضها، إلا أن العلاقات لم تنقطع، وما زالت المشاورات جارية، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء في تصريحات حول صندوق النقد الدولي.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حققت 5.6 مليارات دولار من صفقات التخارج الكلى والجزئي من 14 شركة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى حرص الحكومة على أن يكون هناك إطار مؤسسي في الطروحات الحكومية والاستفادة من الخبرات الدولية حيث تم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية كمستشار الحكومة للطروحات

وأكد رئيس الوزراء قيام مؤسسة التمويل الدولية بإنهاء عمل دراسات لـ 50 شركة من الشركات والأصول الحكومية والتي سنعمل عليها الحكومة للتخارج خلال الفترة المقبلة تنفيذا لوثيقة سياسة الملكية وتشجيع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن العمل مستمر حتى ديسمبر 2024.

جاء ذلك رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى عالمى عقدة اليوم بمقر العاصمة الإدارية عقب توقيع صفقة لتحارج الدولة فاز ت بها شركة ابكون احدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة فى ملكية 39 % من أسهم 7 فنادق تاريخية تابعة لقطاع الاعمال العام لشركة ايجوث للسياحة وصندوق مصر السيادى

وقال رئيس الوزراء إننا إدركنا قطاعات أخري تكثر اهمية لتخارج الدولة لم تكن موضوعة من قبل مثل قطاع المطارات، مشيرا إلى أنها ستحقق نقلة كبيرة فى الإدارة والتشغيل بحانب البنوك والتأمين وشركات الاتصالات، لافتا إلى أن الصفقات يمكن ان تكون فى بناء الأبراج والفايبر وغيرها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة عازمة على تفعيل وثيقة سياسة الملكية وأن يتم الطرح وفق خطوات معروفة ومحددة وسوف نعلن يالتحديد أسماء لشركات المطروحة مستقبلا.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تؤكد على تنفيذ وثيقة سياسة الملكية لتنفيذ خطتها في تشجيع قطاع الخاص وأن إتمام أي صفقة تعد تأكيدا على قوة الاقتصاد المصري وتنوعت وقدرته على جذب استثمارات جديدة لافتة إلى زيادة حجم الاستثمارات العام الماضي رغم التحديات الدولية.



وأوضحت الوزيرة، أن الصفقة اليوم في قطاع السياحة لطرح عدد من الفنادق من خلال شركة تم تأسيسها ليجيسي وتمت في طرح تنافسي وفازت بها شركة مصرية كما أن الصفقة كان بها كثير من التفاصيل وجزء كبير كان لرفع قدرتها التشغيلية وستعمل اععطاء دفعة للاستثمار في مصر كما أن الأرباح سوف تتضاعف السنوات القادمة وسوف تشهد الفترة القادمة المزيد من الطروحات.

وأكد محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن هذه الصفقة مهمة لقطاع السياحة وأن الأداء والتطوير بالشركات سيكون له مردود أكبر الفترة القادمة.

وقال هشام طلعت مصطفى ان نجاح الصفقة اليوم رسالة طمانينة لوضع الاستثمار في مصر وتركد انه لدينا حكومة قوية ومتابعة وقدرة على الانجاز مؤكدا انة لم يجد هذا الدعم من قبل من اى حكومة سابقة وانة وجد قوة وتلاحم لإنجاح القطاع الخاص واوضح حصول شركة ايكون على 39 حصة وتصل قريبا الى 51% فى الشركة وتضم 7 فنادق تدخل 882 مليون دولار حصة الدولة منها 800مليون دولار وهناك جزء لتطوير الفنادق وتعظيم قدرات مصر الفترة القادمة.

وأكد رئيس الوزراء ردا على بعض التساؤلات في المؤتمر الصحفي حول تهمينه الصفقة للمواطن والأسعار بالسوق أن الطروحات هي الاستفادة من أصول الدولة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والحصول على عوائد دولارية من هذه الأصول تدخل في الدولة وتساهم في الاستقرار النقدي والمالي وعوائدها ستكون أعلى وبالتالي سيكون لها مردود على المواطن كما سيكون لها مردود أعلى في التشغيل والإدارة وفرص العمل لأن عددا من الشركات لا تعمل بالصورة المطلوبة وهذا يحسن من وضع الاقتصاد المصري.

وردا عل سؤال حول شائعة توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أكد رئيس الوزراء أن مباحثاتنا مع الصندوق لم تتوقف ونتحرك بتنسيق كامل والبرنامج الاقتصادي هو برنامج وطني بحت بإلياس، ويمكن أن يكون هناك بعض الخلاف حول تكتيكات العمل ونعمل عليها مع الصندوق، مشيرا إلى أن هناك خطة جديدة للعمل مع الصندوق سوف نعلن عنها قريبا، وقال إن مصر عدت عليها كثيرا من الأزمات والأهم أن يكون هناك منهج ثابت بإشراك القطاع الخاص.