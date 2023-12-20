تجديد حبس صاحب محل صيد غسل 41 مليون جنيه

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس صاحب محل صيد غسل 41 مليون جنيه حصيلة تجارة وتصنيع الأسلحة النارية في الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكشفت التحقيقات محاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 41 مليون جنيه تقريبا.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب محل أدوات صيد "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية "دون ترخيص".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.



