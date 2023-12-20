مديرية التعليم بأسيوط تعلن جداول امتحانات التعليم المجتمعي للفصل الدراسي الأول

في خطوة تهدف إلى توفير فرص التعليم المستمر للأفراد غير المنتظمين في النظام التعليمي التقليدي، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط جداول امتحانات التعليم المجتمعي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2023.

يهدف التعليم المجتمعي إلى توفير فرص التعليم المستدام والمهارات العملية للأفراد الذين لديهم صعوبات في الانتظام في النظام التعليمي العادي، مثل الذين تجاوزوا سن التعليم الأساسي أو الذين تركوا التعليم المنتظم بسبب ظروف خاصة.

تشمل جداول الامتحانات لهذا الفصل مجموعة متنوعة من المواد الدراسية، مثل العربية والرياضيات والعلوم والتاريخ والجغرافيا واللغات الأجنبية وغيرها. تهدف هذه المواد إلى توفير أساس قوي للمهارات العامة والمعرفية التي تمكّن الطلاب من متابعة تعليمهم وتطوير قدراتهم.

وقد تم تنظيم الجداول بعناية لضمان تناسقٍ في توزيع الامتحانات وتوفير فترات راحة بينها. يسعى الهدف من ذلك إلى تخفيف الضغط النفسي على الطلاب وتعزيز فرصهم في النجاح الأكاديمي.

تتم إجراءات الامتحانات بمشاركة مدرسين مؤهلين وذوي خبرة في تدريس التعليم المجتمعي. يتم تطبيق معايير التصحيح والتقييم العادلة لضمان عدالة وموضوعية النتائج.

إن إعلان جداول امتحانات التعليم المجتمعي يعكس التزام مديرية التربية والتعليم بتوفير التعليم لجميع الفئات في المجتمع وتقديم فرص متكافئة للتعلم والتطور الشخصي. هذا يسهم في بناء مجتمع مستدام ومدني تعليميًا، حيث يُعزز الفرص المتاحة للجميع للحصول على التعليم وتحقيق أهدافهم المهنية والشخصية.

جداول امتحانات التعليم المجتمعي للفصل الدراسي الأول

جداول امتحانات التعليم المجتمعي للفصل الدراسي الأول

جداول امتحانات التعليم المجتمعي للفصل الدراسي الأول

جداول امتحانات التعليم المجتمعي للفصل الدراسي الأول

جداول امتحانات التعليم المجتمعي للفصل الدراسي الأول

جداول امتحانات التعليم المجتمعي للفصل الدراسي الأول