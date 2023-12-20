"التعليم بأسيوط" يعلن جداول امتحانات الثانوي العام للفصل الدراسي الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط جداول امتحانات التعليم الثانوي العام للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2023 للصفين الأول والثاني الثانوي العام. يأتي هذا الإعلان استكمالًا لخطة وجدول الامتحانات السابقة التي تم إصدارها من قِبَل المديرية.

وذلك في إطار الجهود المبذولة لتنظيم العملية التعليمية وضمان سيرها بشكل منتظم ومنظم.

تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل العملية التعليمية في محافظة أسيوط وتوفير الفرص العادلة للطلاب لاختبار مستواهم العلمي وتقييم تقدمهم.

تشمل جداول الامتحانات الفترات الزمنية التي تم تحديدها لإجراء امتحانات المواد المختلفة.



تهدف هذه الجداول إلى تحديد أوقات وتواريخ إجراء الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام، وذلك لتمكين الطلاب من التحضير بشكل مناسب وضمان إجراء الاختبارات بطريقة تنظيمية سلسة. ومن المتوقع أن يشارك في هذه الامتحانات آلاف الطلاب المسجلين في المدارس بالمحافظة.

بناءً على الجداول المعلنة، ستبدأ الامتحانات في الصف الأول الثانوي العام ابتداءً من يوم الأحد 10 سبتمبر وتستمر لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس 21 سبتمبر. أما الصف الثاني الثانوي العام، فستبدأ امتحاناته في الفترة من الأحد 24 سبتمبر حتى الأربعاء 4 أكتوبر.

تشمل الامتحانات موادًا مختلفة من بينها اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية. وسيتم توفير الجداول الزمنية وتحديد مكان إجراء الامتحانات لكل طالب عندما يكون متاحًا.

تأتي هذه الامتحانات كفرصة حاسمة للطلاب لاختبار مستوى تعليمهم ومعرفة مدى استيعابهم للمواد الدراسية. كما توفر هذه الامتحانات المعايير الأساسية للمقارنة بين الطلاب وتقييم نتائج تعليمية وتحصيلية عادلة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لتحسين نوعية التعليم في محافظة أسيوط وتعزيز تحصيل الطلاب. وتتوقع المديرية من الطلاب الاستعداد للامتحانات بشكل جيد وضمان التزامهم بالمواعيد المحددة لكل امتحان.

من المهم أن نذكر أن نتائج هذه الامتحانات ستكون أساسية في تحديد تطور الطلاب واختيار مساراتهم التعليمية المقبلة، بما في ذلك اختيار التخصصات الجامعية وشهادات الدراسات العليا. لذا، يجب على الطلاب الاستعداد والتركيز خلال هذه الفترة والعمل بجد لتحقيق النجاح المطلوب.