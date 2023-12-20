الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمام الإسكوا.. استعراض برنامج الرؤى والخطط التنموية وصولًا إلى عمان 2040

سلطنة عمان
سلطنة عمان

شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الاقتصاد في الدورة الوزارية 31 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا التي اختتمت أعمالها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.


واستعرض الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد الذي ترأس وفد سلطنة عُمان المشارك في الدورة الوزارية خلال الحلقة النقاشية الوزارية الأولى لمحاور وركائز الرؤية العربية تجربة وبرنامج سلطنة عُمان في الرؤى والخطط التنموية وصولًا إلى رؤية عُمان 2040 التي تعد المرجع الوطني للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أهمّ المحاور والأولويات الوطنية لرؤية عمان 2040 وترابطها مع الرؤية العربية.

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