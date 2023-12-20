وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يقرون مواصلة دعم قطاع غزة اجتماعيا وإنسانياً

صرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في اجتماع دورتهم (43)، برئاسة الوزيرة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، التي عقدت اعمالها يوم 20 ديسمبر 2023 في القاهرة، اقرو مواصلة الدعم لأهالي قطاع غزة، جراء استمرار الممارسات الوحشية لإسرائيل ، القوة القائمة بالاحتلال.

كما أكدوا على مواصلة هذا الدعم، لحين استقرار الأوضاع، وبدء عملية تدارك الاثار الاجتماعية والإنسانية الصعبة، لأهالي القطاع، واشادت في هذا المجال بحرص العديد من الدول العربية، على تقديم الدعم الإغاثي والاجتماعي والإنساني والصحي، وحرصهم على المتابعة، موجهة الشكر إلى الوزيرة نيفين القباج، على جهودها بصفتها نائب رئيس الهلال الأحمر، لتوصيل مساعدات مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب، وكذلك مساعدات الدول العربية، والدول الصديقة، ومتابعتها الحثيثة لكافة التفاصيل ذات الصلة، وذلك في إطار توجهات الرئاسة المصرية، التي توجهت لها بالشكر والتقدير على هذا المجهود الذي وصفته بالجبار.

وأوضحت السفيرة أبو غزالة، أن الوزراء اقروا أيضا عدد من القرارات الهامة، في إطار اختصاص المجلس، لاسيما فيما يتعلق بالإعداد للقمة العربية القادمة، في دورتها (33) في مملكة البحرين، وكذلك القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، ذلك بالإضافة إلى إقرار عدد من الاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بالقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والموضوعات ذات الصلة بكبار السن والأسرة والطفولة، ذلك فضلاً عن تقديم الدعم لعدد من المشروعات الاجتماعية في الدول الأعضاء.



في ختام تصريحها، اشادت بالتجهيزات الهامة التي قامت بها جمهورية مصر العربية، موجهة الشكر إلى معالي الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية في الدولة المصرية لتنظيم أعمال الدورة في أفضل الظروف وأيسرها، وذكرت أنه من المنتظر أن يفتتح وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، يوم 21 ديسمبر، مبادرة نور للأشخاص ذوي الإعاقة والتي ترعاها جامعة الدول العربية ووزارة التضامن الاجتماعي، لتشكل نموذج هام على المستوى العربي في إطار تحقيق مبدأ العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما وجهت الشكر إلى الوزيرة مريم المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، على جهودها خلال ترأسها للدورة السابقة للمجلس (42)، مشيدة بالإنجازات التي تحققت خلال تلك الدورة وكذلك المبادرات التي قامت بها الوزيرة مريم المسند.