تحول فولكس فاجن وأودي وبورش إلى شحن تسلا

تعد شركة فولكس فاجن أحدث شركة تصنيع سيارات تتبنى معيار الشحن لأمريكا الشمالية (NACS) الخاص بشركة تسلا في السيارات الكهربائية. ستقوم الشركات التابعة أودي وبورشه وسكاوت موتورز بتطبيق NACS في سياراتها الكهربائية في أمريكا الشمالية بدءًا من عام 2025 أيضًا.

وتتطلع العلامات التجارية لشركة VW أيضًا إلى تزويد مالكي الطرازات الحالية بمحولات حتى يتمكنوا من الاستفادة من شبكة Tesla Supercharger. هناك أكثر من 15000 محطة شحن فائق في أمريكا الشمالية. ستكون سيارات فولكس فاجن الكهربائية قادرة على الشحن بالإضافة إلى أكثر من 3800 منفذ شحن سريع يعمل بالتيار المستمر تديرها شركة Electrify America وElectrify Canada.

مع اعتماد العديد من شركات صناعة السيارات لنظام NACS، أصبح حل الشحن من Tesla معيارًا فعليًا. تعهدت كل من GM وVolvo وPolestar وMercedes وHonda وBMW وLucid وغيرها بدعم شحن NACS خلال العامين المقبلين.

من ناحية أخرى، بدأت ChargePoint في تقديم الدعم لـ NACS عبر شبكة شحن المركبات الكهربائية الخاصة بها في أكتوبر. تخطط شركة Electrify America لتقديم موصل NACS في محطاتها بحلول عام 2025 أيضًا.