تأجيل إصدار Hideo Kojima's Death Stranding: Director's Cut على Mac و iPhone و iPad

إذا كنت تأمل في لعب لعبة Hideo Kojima's Death Stranding: Director's Cut على جهاز Mac أو iPhone أو iPad قبل نهاية العام، أخشى أنك ستضطر الآن إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً. وأعلنت 505 Games، الناشر الذي يقف وراء هذا المنفذ، على X أنها تحتاج إلى "المزيد من الوقت"، وأنه سيكون لها "تاريخ إصدار جديد في أوائل عام 2024". على وجه التحديد، يدرج متجر Mac App Store الآن 31 يناير 2024 باعتباره التاريخ المتوقع لمحاكي تسليم الطرود بعد نهاية العالم، وهو متاح للطلب المسبق مقابل 40 دولارًا.

في حين أن اللعبة نفسها تعود لعام 2019 (مع إصدار نسخة المخرج في عام 2021)، يبدو أن شركة Apple حريصة على الاستفادة من مثل هذه الألعاب ذات الوزن الثقيل لإظهار معالجاتها الخاصة – M1 أو الأحدث – وقدرات الرسومات ثلاثية الأبعاد. إذا كنت تفضل الهاتف المحمول، فأنت مقيد بمجموعة iPhone 15 Pro المزودة بشريحة A17 Pro. تمامًا مثل إصدارات PlayStation، ستحتوي نكهة Apple هذه أيضًا على محتوى متقاطع من Cyberpunk 2077 وHalf-Life.

في شهر يونيو الماضي، قال كوجيما إن ألعابه المستقبلية ستكون متاحة أيضًا على منصة Apple، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان ذلك يشمل Death Stranding 2. وفي الآونة الأخيرة، أعلن أسطورة الألعاب أن العنوان سيتم تحويله إلى فيلم، بمساعدة الاستوديو. أ24. ووعد كوجيما قائلاً: "هناك الكثير من "أفلام التكيف مع الألعاب" ولكن ما نقوم بإنشائه ليس مجرد ترجمة مباشرة للعبة".