ضبط وإحضار المتهمين في قضية رشوة رئيس حي الهرم.. تفاصيل

أمرت محكمة جنوب الجيزة بضبط وإحضار 3 متهمين في قضية رئيس حي الهرم الأسبق، المتهم بالرشوة خلال توليه منصب رئاسة الحي، مع 3 آخرين أُفرج عنهم بكفالة مالية على ذمة القضية.

وتعود وقائع القضية إلى ورود معلومات وبلاغات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد بتلقي رئيس حي الهرم آنذاك، رشاوي مالية وعينية، مقابل التغاضي عن تحرير محاضر مخالفات البناء للعديد من المباني.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية وزرع أجهزة الصوت والصورة داخل مكتبه ومراقبة هاتفه المحمول وجميع تحركاته بمعرفة ضباط هيئة الرقابة الإدارية، أسفر ذلك عن إثبات تورطه في الحصول رشوة عبارة عن شقتين بمبلغ بخس، من عدد 3 متهمين آخرين متورطين معه في القضية بتقديم الرشوة، ثم إعادة بيعها بمبلغ تجاوز ثمنها.

وأثبتت التحريات أنه تقاضى شيكًا بمبلغ 500 ألف جنيه، إضافة إلى جهاز تكييف وهاتفين محمولين مضبوطين داخل مكتبه خلال عملية القبض عليه بمعرفة رجال الرقابة الإدارية، كما تم القبض على المتهمين الثلاثة مالك مجمع مدارس، ومقاولين اثنين ممن قدما له الرشوة.

وبعرض المتهمين جميعهم على النيابة اعترفوا بتقديم الرشوة لرئيس الحي، فتم حبسهم وعرضهم على المحكمة التي جددت حبسهم، وبعد تداول القضية تم إخلاء سبيلهم بكفالة مالية على ذمة القضية.

فقررت المحكمة خلال استئناف جلسات محاكمة المتهمين، ضبط وإحضار المتهمين الثلاثة بعد تغيبهم عن جلسة المحاكمة باعتبارهم شهود أثاب على تقديم الرشوة، وتم إخطار أجهزة الأمن بالجيزة بقرار الضبط والإحضار لسرعة تنفيذه.