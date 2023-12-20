الشباب والرياضة: مصر تستضيف بطولة إفريقيا لرفع الأثقال المؤهلة لأوليمبياد باريس

أعلنت وزارة الشباب والرياضة تنسيقًا مع الإتحاد المصري لرفع الأثقال، استضافة مصر ابطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس خلال الفترة من 2 إلى 10فبراير المقبل بمدينة الإسماعيلية.



ذكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات.



وأضاف الوزير: " أنه بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حالياً، الأمر الذى جعلنا جاهزين دائما وبشكل مستمر لاستضافة البطولات الدولية والقارية".



وأوضح رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال محمد عبد المقصود أن البطولة سوف تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحرص علي توجيه الشكر لوزارة الرياضة وأكد المجهود الكبير للوزير في حل الأزمات ودعم الاتحاد في الأوقات الصعبة حتي استعادة رفع الأثقال عصرها الذهبي.



قام بتوقيع عقود الاستضافة، رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال محمد عبد المقصود مع رئيس الاتحاد الافريقي خالد مهلهل عقد استضافة البطولة، بحضور الأمين العام للاتحاد الإفريقي ورئيس الاتحاد الليبي منار الشلي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد محمد أيمن ومحمد إحسان ومصطفي راغب والمكوك الاداري و مدير المنتخبات علاء حسن كامل ورئيس لجنة المسابقات جودة عبد الصادق .