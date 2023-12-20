الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

راحة يوم للاعبي طنطا استعدادًا لمواجهة النصر في كأس مصر

فريق طنطا
فريق طنطا

منح الجهاز الفني للفريق الأول بنادي طنطا بقيادة عمرو أنور لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة يوم واحد وذلك عقب لقاء المصرية للاتصالات الذي أقيم أمس الثلاثاء.

txt

فريق الاتصالات يفوز على فريق طنطا بهدف واحد لاشئ في مباراة مثيرة

txt

تشكيل طنطا لمواجهه الاتصالات في دوري المحترفين

ومن المنتظر أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته اليومية غدا الخميس وذلك لملاقاة فريق النصر القاهري في إطار منافسات الدور التمهيدي الثالث لمسابقة كأس مصر في اللقاء الذي سوف يجمع بين الفريقين علي ملعب طنطا السبت المقبل في تمام الثانية ظهرا.

وعلي جانب أخر من المحتمل ان تشهد مباراة الكأس مشاركة عدد من العناصر التي كانت لم تشارك بشكل رئيسي خلال مباريات الدوري

الجريدة الورقية