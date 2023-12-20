السجن 3 سنوات لحرامي الهواتف المحمولة في التجمع الخامس

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة في التجمع الخامس.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم شرع في سرقة المنقولات المبينة وصفاً بالتحقيقات هاتف محمول والمملوك للمجني عليه إبراهيم محمد ، بالطريق العام حال إحرازه للسلاح الأبيض - موضع الاتهام التالي - وذلك بالإكراه الواقع عليه بأن وضع سلاحه على جانبه مهدداً إياه، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه ، والتمكن من سرقته، إلا أن اثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو استغاثة المجني عليه وتعقب المتهم بمعرفة الأهالي وضبطه.

وأسند أمر الإحالة، أنه أحرز سلاح أبيض (سكين) بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأكد المجني عليه في أمر الإحالة، أنه أثناء ترجله بالطريق العام قام المتهم بإشهار سلاح أبيض في وجهه وطلب منه ما بحوزته من ممتلكات فقدم له هاتفه فأخذه المتهم وحاول الهرب وأثناء ذلك جرى خلفه المجني عليه والذي استغاث بالمارة فتمكنوا من ضبطه وأثناء ذلك حضر الشاهد الثاني ووجد المتهم فتحفظ عليه بمعرفة الأهالي فقام بضبطه.

وكشفت الحيثيات انه حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها واستخلصته من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة أثناء تواجد إبراهيم محمد رشاد بشارع التسعين فوجئ بالمتهم احمد عطا يقف بجانبه وسئله عن سبب تواجده فأبلغه أنه يبحث عن عمل فطلب منه الذهاب معه وأنه سوف يجد له عمل وأثناء تواجدهما بإحدى الشوارع الجانبية فوجئ بالمتهم يخرج "سكين" ووضعها في جانبه طالباً منه إخراج ما معه فأعطاه الهاتف المحمول ثم قام المتهم مهرولاً فجرى خلفه المجني عليه واستغاث بالناس حتى تم مسكه بمعرفة الناس وأثناء ذلك حضرت الشرطة وتم القبض عليه.

وجاء الحكم في قضية النيابة العامة رقم ٢٤٧٤ لسنة ۲۰۲۳ جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم ۱۰۷۲ لسنة ۲۰۲۳ كلي القاهرة الجديدة ضد المتهم احمد ع.