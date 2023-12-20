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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة وست هام بكأس الرابطة

ليفربول
ليفربول

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره وست هام مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أنفيلد"، والتي تجمعهما ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

و تنطلق صافرة احادث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

وتُذاع مباراة ليفربول ووست هام الليلة عبر قناة beIN Sports HD 1.

 

تشكيل ليفربول لمواجهة نظيره وست هام

 

 

 

ويأمل ليفربول تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل التأهل للدور التالي ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على أمل تحقيق اللقب هذا الموسم لتعويض الإخفاق في الموسم الماضي.

بينما يسعى وست هام الى تحقيق مفاجأة والعودة بنقاط اللقاء والتأهل على حساب ليفربول خاصة وأن الفريق له باع كبير في البطولة المحلية.

 

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