محادثات مكثفة لهدنة جديدة فى غزة.. وهنية يصل إلى القاهرة

حركة الجهاد: وقف كامل للحرب والتبادل على قاعدة الكل مقابل الكل

كشفت اليوم عدة مصادر عن محادثات مكثفة تجرى بوساطة مصرية وقطرية للتوصل إلى هدنة ثانية محتملة فى قطاع غزة ستعيد حركة حماس بموجبها بعض الرهائن مقابل إطلاق إسرائيل سراح سجناء فلسطينيين.

ووصل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس المقيم فى قطر، إسماعيل هنية، إلى مصر لإجراء مباحثات تتعلق بالهدنة، وفقاً لفرانس برس. وقالت الحركة فى بيان إن هنية وصل إلى القاهرة «لإجراء مباحثات مع المسئولين حول تطورات العدوان الصهيونى على قطاع غزة والعديد من الملفات الأخرى» لوضع اللمسات النهائية للاتفاق.

والتقى «هنية» وزير الخارجية الإيرانى، حسين أمير عبداللهيان، قبل مغادرته الدوحة.

وأعلنت حركة الجهاد عن أن وفداً برئاسة أمينها العام، زياد النخالة، سيتوجه إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل بدعوة مصرية، «فى إطار مباحثات تهدف لوقف الحرب والعدوان ووقف إطلاق النار وصفقة شاملة للتبادل» مع إسرائيل.

وأكد «النخالة» أن الوفد سيناقش خلال زيارته إلى القاهرة التى تأتى بناء على دعوة رسمية مصرية سبل وقف العدوان وصفقة التبادل على مبدأ الكل مقابل الكل بعملية سياسية تتفق عليها القوى الفلسطينية وعلى رأسها حماس وقال «سنتوجه للقاهرة برؤية واضحة هى وقف العدوان وانسحاب قوات العدو من قطاع غزة وإعادة الإعمار».

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن أن إسرائيل تهيّئ مواطنيها لاحتمال اتخاذ قرارات صعبة تشمل تقديم تنازلات كإطلاق سراح أسرى فلسطينيين تصنّفهم «خطيرين»، فى إطار التوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى مع حركة «حماس».

قال مصدر إسرائيلى مُطّلع على تفاصيل المفاوضات، لم تسمّه هيئة البث: «يجب أن يكون الجمهور الإسرائيلى مستعدًا لاتخاذ قرارات صعبة وتقديم تنازلات فيما يتعلق بإطلاق سراح الأسرى الخطيرين».

وأكدت عدة مصادر أن عدد الأشخاص المقرر إطلاق سراحهم ما زال قيد البحث، وتصر إسرائيل على إدراج الرهائن من النساء والرجال الأكثر ضعفاً.

وتابع قائلاً إن سجناء فلسطينيين بتهم ارتكاب جرائم خطيرة يمكن أن يكونوا على القائمة أيضاً. تشير بعض التحركات إلى التوجه نحو إعلان هدنة ثانية، بعد تلك التى استمرت لأسبوع فى نهاية نوفمبر وبعد أكثر من شهرين من الحرب ورغم مواصلة إسرائيل القصف المدمر وعمليتها البرية فى قطاع غزة.

والتقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سى آى أيه»، وليام بيرنز، فى وارسو، منتصف الأسبوع الجارى، مع مسئولين مصريين وقطريين وإسرائيليين لإجراء محادثات تهدف إلى استئناف عمليات تبادل الرهائن والسجناء بين إسرائيل وحركة حماس «المصنفة إرهابية فى الولايات المتحدة ودول أخرى»، وفقاً لما نقلته موقع «أكسيوس» عن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين.

وقال مسئولون إسرائيليون إن استمرار مشاركة بيرنز فى المفاوضات أمر بالغ الأهمية للتوصل إلى أى اتفاق جديد. والتقى بيرنز مع رئيس الاستخبارات الإسرائيلية «الموساد»، ديفيد بارنيا، وتحدث كلاهما فى وارسو مع رئيس الوزراء القطرى، محمد بن عبدالرحمن آل ثانى.