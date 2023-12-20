إنريكي يكشف حقيقة خلافه مع مبابي في باريس

كشف المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي حقيقة خلافه مع النجم الباريسي كيليان مبابي وذلك قبل مباراة ميتز مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

وترددت أنباء في الفترة الأخيرة تفيد بتوتر العلاقة بين كيليان مبابي ولويس إنريكي داخل أروقة حديقة الأمراء، بعدما انتقد ابن ال25 عامًا طريقة لعب العملاق الفرنسي عقب التعادل مع بوروسيا دورتموند بهدف لكل منهما في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال إنريكي في تصريحات نقلتها شبكة "إي إس بي إن": "إنه نفس الشيء كما هو الحال دائمًا، أود أن أقول إن الأمر مثالي، لا أعرف لماذا يسألني الجميع هذا السؤال باستمرار، أنا قريب جدًا من معظم اللاعبين، مع كيليان منذ البداية".

وتابع: "إنه يلقي النكات ويبتسم دائمًا، لدي علاقة وثيقة معه، نحن لسنا ثنائيين ولكننا على وشك الزواج، وذلك لأنه لا يريد أن نكون كذلك".

وأضاف: "كيليان صغير جدًا آمل أن يحقق الكثير من النجاح على المستوى الفردي والجماعي، آمل أن يكون هنا في باريس سان جيرمان ويمكننا مساعدته على القيام بذلك".

واختتم: "من الرائع أن يكون لديك لاعب مثله في الفريق، لما يساهم به وما يصنعه أرقامه موجودة ومع كل مدرب كان لديه المزيد، قدم أداءً جيدًا".

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري وسط الكثير من التكهنات أن ريال مدريد سيكون خطوة اللاعب المقبلة، حيث سجل 19 هدفا في 21 مباراة بجميع المسابقات مع باريس سان جيرمان هذا الموسم.

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