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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الحكومة تتحرك لضبط الأسواق وأسعار السلع

سلع غذائية
سلع غذائية

تولي الحكومة المصرية أهمية كبرى لمكافحة الغش التجاري ومواجهة ارتفاع الأسعار والعمل على ضبط الأسواق. وقد اتخذت الحكومة مؤخرًا العديد من الإجراءات لتخفيض أسعار السلع الأساسية، مثل السكر وزيت الطعام والأرز والفول والعدس والألبان والجبن الأبيض والمكرونة.

جمعيات حماية المستهلك

وفي هذا الإطار، طالبت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، بضرورة تحديد أسعار 10 سلع أساسية، وضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل أكثر قوة.

وأشارت الديب إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات مؤخرًا لضبط الأسواق وأسعار السلع، منها:

  • الاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقاً للوفرة والإتاحة.
  • ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية.
  • ضرورة تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع.

وأضافت الديب أن هذه الإجراءات إيجابية، لكنها غير كافية، مؤكدة أن هناك حاجة لتحديد أسعار بعض السلع الأساسية، وتغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين.

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من جانبه، قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مصر نجحت في توفير السلع الغذائية رغم الأزمة العالمية المتلاحقة منذ عام 2008 ثم أزمة كورونا ثم أزمة سلاسل الإمداد ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الأزمة السودانية.

وأضاف كمال أن مصر استطاعت تخطي هذه الأزمات بشكل كبير من خلال توجيهات رئاسية واضحة ومتابعة مستمرة من جانب وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي بالتعاون مع أجهزة هامة في الدولة.

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