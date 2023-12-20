بلال زهران: فودكس تنمو بمعدل 3 أضعاف سنوياً

قال بلال زهران الرئيس التنفيذي لشركة فودكس مصر، المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المطاعم فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الشركة تنمو بمعدل سنوي ثلاثة أضعاف، مشيراً إلى التوسع خارج القاهرة.

أضاف زهران خلال فعاليات منصة “Pioneers ElScene” لاستعراض أهمية التكنولوجيا فى مجال الأغذية والمشروبات في مصر وعرض أهمية التحول الرقمي في هذا القطاع، أن الشركة أضافت 3 منتجات لخدمة المطاعم.

أشار الرئيس التنفيذي لشركة فودكس مصر، إلى مجموعة من التحديات التي استطاع فريق العمل بالشركة التغلب عليها، وتخطيها.