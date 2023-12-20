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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوراو الياباني في كأس العالم للأندية

بوابة الوفد الإلكترونية

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوراو الياباني لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2023، وذلك في استاد الجوهرة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية .

كان الأهلي كان قد خسر أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية المُقامة حاليًا في السعودية ليفشل في الوصول لنهائي البطولة .

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موعد مباراة الأهلي ضد أوراو في كأس العالم للأندية

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره أوراو الياباني، مساء الجمعة 22 ديسمبر الجاري، ضمن مباراة تحديد صاحب المركز الثالث الذي سيحصل على الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم العالم للأندية .

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فريق وأوراو الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث يوم الجعة المقبل 22 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الـ4:30 بتوقيت القاهرة، والـ5:30 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة ضد أوراوا الياباني 

 

يذاع لقاء الأهلي وأوراوا الياباني حصريًا عبر شبكة قنوات SSC، بعد أن حصلت على حق البث الحصري على كافة قنواتها لمشاهدة جميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية في المنطقة العربية، واستقرت إدارة قناة SSC على بث المباراة مباشر على قناة SSC 1 HD المشفرة.

 

القنوات الناقلة مباراة الأهلي مجانا

يوجد 3 قنوات مجانية على أقمار مختلفة يستطيع عشاق كرة القدم عبر ترددهم مشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا الياباني بث مباشر بالمجان وهي:

 

قناة Football HD

قمر صناعي: الياه سات

 

التردد: 11785

 

الاستقطاب: أفقي

 

معدل الترميز: 27500

 

قناة Varzesh HD

قمر صناعي: إنتل سات 62 شرق

 

التردد: 11555

 

الاستقطاب: رأسى V

 

معدل ترميز 30000

 

قناة CBC Sport HD

قمر صناعي: Europe*Star 1

 

التردد: 11135

 

الاستقطاب: أفقى H

 

الترميز: 27500

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