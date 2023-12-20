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عاجل.. حصاد عمليات المقاومة الفلسطينية في الـ 72 ساعة الأخيرة
الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. حصاد عمليات المقاومة الفلسطينية في الـ 72 ساعة الأخيرة

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

أعلنت كتائب القسام عن حصاد عملياتها في الـ72 ساعةً الأخيرة، وأوضحت أن مجاهدو القسام تمكنوا خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 41 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا.

 

وأضافت القسام، أنه تم قتل 25 جندياً وإصابة العشرات من الجنود الصهاينة بجروح متفاوتة، وتم استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر، واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم، وتم تفخيخ نفقين ومنزلاً وتفجيرهما في جنود الاحتلال.

 

كما نفذت القسام، عملية قنص استهدفت أحد الجنود،  ودكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية، إضافة إلى إطلاق وابل من الصواريخ تجاه مغتصبة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة

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