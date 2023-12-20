مياه الفيوم توقع عقد مشروع توسعات وتحديث محطة معالجة صرف صحي قحافة

وقع المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بمكتبه بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة ، عقد مشروع توسعات وتحديث محطة معالجة الصرف الصحي بقحافة بطاقة انتاجية ٢٠ الف م٣ يومي.

ياتى هذا ضمن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والبنك الأوروبي للاستثمار (EIP) ومرفق الاستثمار في الجوار التابع للإتحاد الأوروبي (NIF).

حضر توقيع العقد المهندس ياسر عقبة مدير فرع شركة ڨاباج مصر والمهندس امين عبد القوي مدير مشاريع الشركة والمهندس هشام دياب مدير متابعة المشروعات والعقود والمهندس ماهر يوسف مدير قطاع البنية التحتية والمهندس أشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU والمهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة والمهندسة منى محمود رئيس لجنه البت بالشركة.

اكد المهندس محمد عبد الجليل النجار أن الشركة تسعى بشكل دائم للتوسع في توصيل خدمات الصرف الصحي بجميع القرى والمناطق المحرومة من الخدمة وتطويرها والعمل على عدة محاور من أجل مد خدمات الصرف الصحي بجميع مراكز المحافظة.

جدير بالذكر أن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم يهدف إلى القضاء على أثر التلوث البيئي ببحيرة قارون ومد خدمات الصرف الصحي ل ٥٧ قرية بالمحافظة والحفاظ على مواردنا المائية والبيئة من التلوث وتحسين نوعية الحياة الصحية والإجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

تدريب العاملين

وفى وقت سابق نظمت شركة مياة الشرب والصرف الصحى فى الفيوم تدريب من قبل إدارة البرمجيات والإدارة الفنية للأصول بالشركة القابضة لمهندسي قطاع المياه وقطاع الصرف الصحي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بحضور المهندس احمد شاكر مسؤل البرمجة وبرنامج الصيانة الآلي بالشركة القابضة ، والمهندس عبد العزيز شاكر مدير الإدارة الفنية للأصول بالشركة القابضة ، والمهندسة إيمان عبد الرحمن مسؤل برنامج Master بقطاع المياه ، والمهندسة شيرين محمد رشاد مدير الإدارة الفنية للأصول والمهندسة آمنه احمد محمد مسؤل برنامج Master بقطاع الصرف ، ومسئولي الصيانة بالمحطات

يأتي ذلك في إطار دعم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لجميع الشركات التابعة وبتوجيهات من المهندس ممدوح رسلان رئيس القابضة للمياه بأهمية تطبيق لمتابعة وتوثيق الصيانة الوقائية والإصلاحية التي يتم تطبيقها بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى

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