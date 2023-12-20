أزهر سوهاج يعلن عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير إدارة طهطا

قال الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية أن إدارة التنسيق بالمنطقة أعلنت عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير إدارة طهطا الأزهرية شمال محافظة سوهاج ‏طبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم (١٥٦) لسنة ٢٠١٣ وبطاقة الوصف الوظيفي اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٣م إلى يوم الأحد الموافق ٣١ / ٢٠٢٣/١٢م.





وأضاف رئيس الإدارة المركزية للمنطقة أن شروط التقدم للوظيفة هي:-

1- الحصول على مؤهل عال تربوي + أو مؤهل عال مناسب - شهادة التأهيل التربوي

2- أن يكون على درجة معلم أول (أ) بأقدمية سنتين على الأقل.‏

3- ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوها.‏

4- ألا يكون محالاً للمحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.‏

5- أن يكون على رأس العمل.‏

6- ألا يقل تقرير تقويم أداء العامين السابقين مباشرة عن تقدير (فوق متوسط) على الأقل





وأكد فضيلة الدكتور أحمد حمادي على أنه لن ينظر إلى الطلبات التي لم تتوافر فيها جميع الشروط ولا تقبل الطلبات التي تقدم بعد إنتهاء موعد الإعلان .





الأوراق المطلوبة:-

صورة من خطاب اجتياز الكادر .

طلب مستوفى البيانات .

بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها .

صورة من بطاقة الرقم القومي .

بيان حالة كمبيوتر + يدوي .

صورة من مباشرة العمل.‏

تقديم الطلبات بإدارة التنسيق .





وفي ذات السياق أعلنت إدارة التنسيق بمنطقة سوهاج الأزهرية عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة موجه عام العلوم العربية بالمنطقة طبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم (١٥٦) لسنة ٢٠١٣ وبطاقة الوصف الوظيفي اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٨م ـ إلى يوم الاتنين الموافق ٢٠٢/١/١م.





شروط شغل الوظيفة كما يلي:-

الحصول على مؤهل عال تربوي في مجال تخصصه ، أو مؤهل عال مناسب في مجال تخصصه + تأهيل تربوي .

أن يكون على درجة كبير معلمين وان يكون قضى مدة بينية قدرها خمسة سنوات على الاقل في وظيفة (موجه اول ) مادة او نشاط .

ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوها .

ألا يكون محالاً للمحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل .

الا يقل تقرير تقويم أداء العامين السابقين مباشرة عن تقدير ( فوق متوسط ) على الأقل

أن يكون على رأس العمل .









لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوافر فيها جميع الشروط ولا تقبل الطلبات التي تقدم بعد انتهاء موعد الإعلان





الأوراق المطلوبة:-

صورة من خطاب اجتياز الكادر .

طلب مستوف للبيانات .

بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها .

صورة من بطاقة الرقم القومي .

بيان حالة كمبيوتر، يدوي

صورة من مباشرة العمل .

وتقديم الطلبات بإدارة التنسيق بالمنطقة .