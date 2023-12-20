عقب شكوي.. لجنة لاستلام أعمال رصف شوارع قنا

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن اللواء أشرف الدوادي محافظ قنا، كلف لجنة مختصة للإشراف على إستلام أعمال الرصف، بالمواصفات القياسية المطلوبة.

وعاين المحافظ، اليوم الأربعاء، أعمال الرصف التي تُجري بشارع 16 بمنطقة الشؤون شرق مدينة قنا، بناء على شكوي من أحد المواطنين، قدمها للمحافظ بالديوان العام، يتضرر فيها من ارتفاع مستوي التربة الزلطية التى تسبق أعمال الرصف ، مما قد يلحق الضرر بمنزلة.

رافق المحافظ، المهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق والنقل بقنا، والعميد طارق لطفى رئيس مركز ومدينة قنا.

وبيّن المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، حرص محافظ قنا على أهمية التواصل مع المواطنين لرصد وتلقى الشكاوى والمشكلات عبر وسائل التواصل المعلنة ، والعمل على سرعة إتخاذ اللازم نحو حلها بما يحقق رضا المواطنين، وذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الذى يؤكد على أهمية تفعيل مبادرة "صوتك مسموع" .

واستقبل المحافظ، اليوم الأربعاء، 55 مواطنًا من مختلف مراكز المحافظة ، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حده ، حفاظا على خصوصية الشكوى ، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، و إرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن ، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين .

ووجه محافظ قنا ، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية ، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.