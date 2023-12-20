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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا تطلق سراح أليكس صعب مقابل الإفراج عن أمريكيين في سجون فنزويلا

أليكس صعب
أليكس صعب

أفرجت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن حليف مقرب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مقابل إطلاق سراح أمريكيين مسجونين.

 

وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أنه تم إطلاق سراح أليكس صعب، اليوم الأربعاء، الذي ضُبط بموجب مذكرة اعتقال أمريكية بتهمة غسل الأموال في عام 2020، وفي المقابل سيطلق الرئيس الفنزويلي مادورو، سراح 10 من المواطنين الأمريكيين الذين ما زالوا في سجون فنزويلا.

 

واتهمت الولايات المتحدة أليكس صعب، بأنه المساعد المقرب لمادورو، وينتظر إطلاق سراحه، على أنه تنازل كبير لصالح الرئيس الفنزويلي.

 

الاتفاق قد يثير غضب المعارضة الفنزويلية، التي انتقدت البيت الأبيض مؤخرا بعد فشل حملة الضغط القصوى التي قامت بها إدارة ترامب للإطاحة بمادورو.

 

 

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