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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نصائح لتقوية جهاز المناعة في الشتاء من "تكنولوجيا الأغذية"

الدكتورة منال عزالدين،
الدكتورة منال عزالدين، الباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية

في فصل الشتاء، يكون جهاز المناعة أكثر عرضة للضعف بسبب انخفاض درجات الحرارة وزيادة الإصابة بالأمراض، ولذلك، من المهم تناول الأطعمة الصحية التي تساعد على تقوية المناعة.

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نصائح:

قالت الدكتورة منال عزالدين، الباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك العديد من الأطعمة التي تساعد على تقوية جهاز المناعة، منها:

  • الخضروات والفواكه: تحتوي الخضروات والفواكه على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تدعم عمل الجهاز المناعي، مثل فيتامين C وفيتامين A والزنك والسيلينيوم.
  • البروتين: يساعد البروتين على بناء الخلايا المناعية، ويوجد في اللحوم والأسماك والبقوليات والمكسرات.
  • فيتامين D: يساعد فيتامين D على تنظيم عمل الجهاز المناعي، ويوجد في ضوء الشمس والبيض ومنتجات الألبان والأسماك الدهنية.
  • مجموعة فيتامينات B: تساعد مجموعة فيتامينات B على إنتاج خلايا الدم البيضاء، وتوجد في المصادر الحيوانية والبيض والحبوب الكاملة والبليلة.
  • فيتامين E: يساعد فيتامين E على حماية الخلايا من التلف، ويوجد في المكسرات واللب السوري.
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من خلال اتباع هذه النصائح، يمكن تعزيز عمل الجهاز المناعي والحفاظ على الصحة العامة في فصل الشتاء.

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