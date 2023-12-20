سموحة يمطر شباك صيد المحلة بـ8 أهداف وديا (صور)

حقق فريق سموحة فوزا كاسحًا على نظيره صيد المحلة بنتيجة (8-4) في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب النادي السكندري استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز.

وحرص المدرب أحمد سامي خلال المباراة الودية على الاطمئنان على جميع اللاعبين بمن فيهم العائدين من الإصابة وذلك من أجل تجهيزهم للمباريات الرسمية.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تحت قيادة مدربه أحمد سامي تحضيراته لمواجهة طلائع الجيش في إطار منافسات الجولة المقبلة من الدوري الممتاز.

شهدت المباراة المشاركة الأولى للاعب النيجيري جونيور اجايي بعد فترة غياب طويلة من الإصابة منذ التعاقد معه، ونجح اللاعب في تسجيل هدف لسموحة خلال الشوط الأول للمباراة وهو ما أضفى حالة من الارتياح على الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد سامي.

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