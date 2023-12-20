مسلحون يختطفون قاضية نيجيرية ويقتلون حارسها

اختطفت القاضية جوي أوانا، البارزة في المحكمة العليا في نيجيريا، أثناء عودتها من جلسة المحكمة مساء الاثنين في ولاية أكوا إيبوم جنوب البلاد.

وقع الحادث على طول منطقة أويو-أوكوبوين في بلدة أورون، حيث نصب مسلحون مجهولون كمينا لسيارة القاضي.

ومن المأساوي أن المهاجمين لم يختطفوا القاضية أوانا فحسب، بل أطلقوا النار أيضًا على حارسها من الشرطة أثناء عملية الاختطاف.

ووقع الحادث عندما فتح المسلحون النار مستهدفين الحراسة الأمنية للقاضية قبل أن يقتادوا القاضية أوانا وسائقها بسرعة.

ووصف المتحدث باسم الشرطة في ولاية أكوا إيبوم، أوديكو ماكدون، الحادث بأنه “مؤسف”، مؤكدًَا أن قوات الأمن تحقق بشكل نشط في الأمر.

وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاختطاف.

ومع ذلك، فمن الجدير بالذكر أن العصابات الإجرامية كثيرًا ما تقوم بعمليات اختطاف للحصول على فدية في مناطق معينة من نيجيريا.

يسلط اختطاف القاضية جوي أوانا الضوء على التحديات الأمنية المستمرة في البلاد، مما دفع وكالات إنفاذ القانون إلى تكثيف الجهود لمعالجة مثل هذه الحوادث ومنعها.