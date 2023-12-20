التضخم السنوي في بريطانيا يسجل أدنى قراءة منذ سبتمبر 2021

تراجع التضخم في بريطانيا خلال نوفمبر بأكثر من المتوقع ليصل إلى 3.9% مقارنة مع توقعات بتسجيله 4.3% وهذه هي أدنى قراءة سنوية منذ سبتمبر 2021.

التضخم في بريطانيا

وعلى أساس شهري، انخفض (التضخم في بريطانيا) مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 0.2% مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.1%.

وجاءت تراجعات التضخم في بريطانيا بدعم من انخفاض تكاليف النقل والترفيه والثقافة والأغذية والمشروبات، بحسب الاسواق العربية.

وكان بنك إنجلترا الأسبوع الماضي قد ثبت معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى نسبته 5.25%، وأكدت حينها لجنة السياسة النقدية أنه من المرجح أن تبقى أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة من الزمن.

قطاعا التكنولوجيا والسفر يصعدان بالأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة، يوم الثلاثاء، بقيادة أسهم التكنولوجيا والسفر والترفيه، مع استعداد المستثمرين لقراءة التضخم في منطقة اليورو لتوقع الموعد الذي قد يبدأ فيه خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 0.3 %بحلول الساعة 08:18 بتوقيت غرينتش، بعد تراجعه أمس الاثنين.

ويترقب المستثمرون الآن قراءة التضخم النهائية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني في منطقة اليورو المقرر صدورها خلال اليوم، بينما يراقبون بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة التي تصدر هذا الأسبوع.

يأتي هذا بعد أن عزز ميل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) إلى التيسير النقدي الرهانات مؤخرا على اقتراب خفض أسعار الفائدة، مما أدى إلى مكاسب قوية في الأسهم عالميا.

وارتفع سهم يو.بي.إس فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 1.6 %،بعد استحواذ شركة سيفيان كابيتال للاستثمار على حصة 1.3 %،في البنك.

وتقدم سهم كوفيسترو فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 2.4 %،بعد تقرير عن استعداد شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لزيادة عرضها لشراء شركة الكيماويات الألمانية.

وخسر سهم مجموعة الطاقة النرويجية إكوينور فى أسواق الأسهم الأوروبية بما يصل نسبته نحو 1.6%،بعد أن خفض آر.بي.سي تصنيفه للسهم.