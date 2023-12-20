بحصة 39 % " طلعت مصطفى " تستحوذ وتدير 7 فنادق في مصر

اعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة أن ذراعها الفندقي ("آيكون")، قد قامت بتوقيع الإتفاقيات النهائية لعملية الاستحواذ على حصة 39٪ مع حقوق إدارة كاملة ، وتصل الحصة إلى 51% خلال فترة زمنية محددة في شركة ليجاسي للفنادق ("ليجاسي للفنادق") طبقاً للبرنامج الزمنى للعقد المبرم، وشركة ليجاسى للفنادق هى شركة جديدة تمتلك محفظة فريدة وكبيره تضم 7 فنادق في مصر - سوفيتيل ليجند أولد كتراكت أسوان, منتجع موفنبيك أسوان, سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر، فندق شتيجنبرجر التحرير، فندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية، ماريوت مينا هاوس القاهرة، ماريوت عمر الخيام الزمالك، والتي كانت مملوكة سابقاً للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق ("إيجوث).وشركة ليجاسي، وهي شركة مشتركة بين صندوق مصر الفرعي للسياحة والإستثمار العقاري وتطوير الأثار وشركة إيجوث.

تم توقيع اتفاقية الإكتتاب النهائية - فى حضور الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتورة / هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية/ رئيس مجلس ادارة الصندوق السيادي المصري للإستثمار والتنمية - وأيضا حضور وزير قطاع الأعمال العام- مهندس/ محمود عصمت - بين المجموعة ممثلة فى رئيسها التنفيذي والعضو المنتدب – الاستاذ / هشام طلعت مصطفى، وكل من شركة إيجوث ممثلة بالعضو المنتدب التنفيذي والصندوق السيادي ممثل برئيسه التنفيذي السيد / أيمن سليمان .



وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع استراتيجية النمو التي تنتهجها المجموعة لترسيخ مكانتها كلاعب رائد في قطاع الفنادق الراقية في مصر. تهدف ICON إلى تطوير وتحديث محفظة الفنادق الفريدة مع الحفاظ على طابعها التاريخي لجعلها تتماشى مع مشاريع الفنادق الراقية الحالية وخلق قيمة للمساهمين. حيث سيصل عدد فنادق أيكون إلى 15 فندقاً ويزيد من عدد غرفها الفندقية لتصل إلى حوالي 5 الاف غرفة، بما في ذلك المشاريع قيد التطوير والإنشاء.

ومن الجدير بالأهمية فإن عملية الاستحواذ تتماشى مع استراتيجية المجموعة لتعظيم أنشطة الدخل المتكرر للشركة على المدى المتوسط، علاوةً على تعزيز مواردها من العملات الأجنبية بالإضافة إلى خلق سيولة إضافية للقيام بتوزيعات الأرباح المستقبلية و / أو إعادة الاستثمار في أصول الدخل المتكرر عالية الجودة.

هذا وسوف تصل قيمة الصفقة إلى 800 مليون دولار أمريكي عند وصول نسبة الملكية إلى 51% في شركة ليجاسى للفنادق، كما سيتم تمويل الصفقة من خلال الموارد الداخليه لشركة "أيكون" ، بالإضافة إلى زيادة رأس المال بقيمة 882.5 مليون دولار أمريكي من قبل مستثمر استراتيجي دولي معروف للحصول على حصة أقلية في ICON بعد إعادة الهيكلة ، مع احتفاظ المجموعة بحصة الأغلبية.

وبدخول الشريك الإستراتيجى كمساهم في أيكون، فإن الصفقة ستمثل واحدة من أكبر عمليات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في السنوات القليلة الماضية، مما يعكس استمرار جذب المستثمرين للشركات المصرية العاملة في الصناعات الجذابة. وتتماشى هذه الصفقة مع سياسة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في مصر.



ومن المتوقع مبدئيا أن يزيد الاستحواذ على محفظة الفنادق السبعة إلى مضاعفة إيرادات الفنادق المجمعة لمجموعة أيكون بالدولار الأمريكي في عام 2024 لتصل إلى أكثر من 250 مليون دولار أمريكي، والتي من المتوقع أن ترتفع بشكل مطرد مع تنفيذ التجديدات والتحديثات والتعديلات المخطط لها على الاستراتيجية التجارية وذلك بالإضافة لافتتاح الفنادق الجديدة لمجموعة أيكون على مدى السنوات القادمة. بعد الانتهاء من عملية زيادة رأس مال شركة إيكون ، فإن الشركة تعتزم استخدام جزء من تلك الزيادة في سداد الديون المستحقة عليها بالدولار الأمريكي.



وتهدف المجموعة من الاستثمار فى تلك الفنادق الفريدة الى القيام بتطوير وتحديث تلك الفنادق لرفع كفاءتها التشغيلية إلى مستويات أعلى ، وتمكينها من جذب نوعية أرقى من السياحة إلى مصر ، والاستفادة من أهميتها التاريخية الفريدة. ستؤدي أعمال التطوير والتحديث إلى زيادة إيراداتها نتيجة زيادة أسعار الغرف مقارنة بالمستويات الحالية التي حققتها هذه الفنادق.

وتخضع عملية إنهاء الصفقة إلى استيفاء الشروط المسبقة للإغلاق المالي وقد تم تعيين المجموعة المالية هيرميس كمستشار مالي وحيد لهذه الصفقة.