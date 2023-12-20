الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

بسعر صادم| مريم الخشت تسرق الأضواء مع صاحبة السعادة باستايل "ابتدائي"

الفنانة مريم الخشت
الفنانة مريم الخشت

تألقت الفنانة مريم الخشت بلوك مستوحى من ملابس الفتيات الصغيرة، خلال حلولها ضيفة هي ووالدها الشيف عماد الخشت على إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على شاشة dmc، لتخطف الأنظار بأنوثتها وجمال ملامحها.

 

وظهرت مريم الخشت بفستان طويل باللون الكحلي الداكن، وتميز بتصميم Vمن منطقة الصدر وبياقة باللون الأبيض وبأزرار أمامية، وبنصف كم.

 

مريم الخشت ووالدها

سعر فستان مريم الخشت في "صاحبة السعادة"

وبلغ سعر فستان مريم الخشت 415 دولار أي ما يعادل 13 ألف جنيه، من تصميم العلامة التجارية Sandro.

 

وتزينت مريم الخشت ببعض الاكسسورات الراقية، فأختارت قلادة وقرطين ناعمين باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت مريم الخشت تصفيفة شعر رقيقة، فثبتت خلاتها من الأمام إلى الخلف، وزينته بمثبت الشعر شكل الفيونكة الستان باللون الأبيض، وتركت بعض الخصلات تتدلى على أحد الجانبين بصيحة الويفي الناعمة.

 

ولفتت مريم الخشت الأنظار بجمال ملامحها، مرتكزة على مكياج العين، فإعتمدت رسمة الآيلاينر السوداء، وظلال العين بدرجات البني، وحددت وجهها بالكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر بني، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها وفستانها الجذاب.

 

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