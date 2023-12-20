الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة تستهدف دبابتين إسرائيليتين وناقلة جنود في خانيونس

أحد رجال القسام
أحد رجال القسام

أعلنت كتائب القسام استهدافها دبابتين إسرائيليتين وناقلة جنود، بعبوة شواظ  وقذائف الياسين 105 ، شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

 

 

كما قالت كتائب القسام، أن مجاهديها تمكنوا من تفخيخ نفق شرق مدينة خانيونس، لافتة إلى أنه فور تقدم قوة من جيش الاحتلال لبداية النفق تم تفجيره بالجنود ووقع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

 

 

ووصل عدد كبير من الشهداء وعشرات الإصابات، إلى مستشفى الكويت، وتبحث قوات الإنقاذ عن مفقودين تحت الأنقاض، بعد الحزام الناري الأخير في رفح الذي استهدف منزلين ومسجد بالإضافة إلى أراضي فارغة .

 

 

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