محافظ الغربية يناقش مستجدات ونسب تنفيذ كورنيش المحلة ومحور النعناعية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا مع الجهة المنفذة لمشروعي كورنيش المحلة وترعة النعناعية لمناقشة مستجدات الأعمال وتقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة، في إطار المتابعة المستمرة والدورية للمشروعات.

حيث ناقش المحافظ مع الشركة المنفذة موقف مشروع كورنيش المحلة الجديد بطول 6460م2ويعرض 18م 2 والذي يتم تنفيذه على 3 مراحل الأولى تبدأ من مسجد السيدة رقية وحتى المجمع الصناعي والثانية من المجمع الصناعي حتى الهاوي والثالثة من منطقة الهاوي وحتى طريق محلة أبوعلي سمنود ويتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا، كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، بجانب كونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي المحلة الكبرى.

كما ناقش المحافظ، موقف تنفيذ مشروع طريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي ، ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن المحافظة تعمل على مدار الساعة مع كافة الجهات المشاركة في تنفيذ المشروعات لتحقيق الهدف المنشود من هذه المشروعات الخدمية وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع، موجها بضرورة العمل على إزالة كافة المعوقات التي تقف حائلا أمام عمليات الانتهاء من أي مشروع حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في مختلف القطاعات المهمة والحيوية التي تتعلق بحياته اليومية.