الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ماليزيا تمنع أي سفن تتوجه إلى إسرائيل أو ترسو في موانيها

رئيس الوزراء أنور
رئيس الوزراء أنور إبراهيم

اصدرت الحكومة الماليزية ، بيان أعلنت فيها فرض الحظر على جميع السفن المملوكة لإسرائيل، والتي ترفع العلم الإسرائيلي، وكذلك أي سفن متوجهة إلى إسرائيل، ومنعها الرسو في موانيها.

 

وقال البيان الصادر عن رئيس الوزراء أنور إبراهيم: "هذه العقوبة هي رد على ممارسات إسرائيل التي تتجاهل المبادئ الإنسانية الأساسية وتنتهك القانون الدولي من خلال المذبحة المستمرة والوحشية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني".

وفرضت ماليزيا أيضًا حظرًا على أي سفينة متوجهة إلى إسرائيل من تحميل البضائع في الموانئ الماليزية

 

وأوضح البيان، إنه تم السماح للشركات والسفن المسجلة في إسرائيل بالرسو في موانئ البلاد منذ عام 2005، ومع ذلك، قررت الحكومة اليوم إلغاء قرار مجلس الوزراء السابق بعدم السماح للسفن التي ترفع العلم الإسرائيلي بالرسو في البلاد.

 

وأشار بيان ، إلى أن شركة الشحن العالمية "زيم" التي تتخذ من إسرائيل مقراً لها، وكانت سفن زيم ترسو في ماليزيا منذ عام 2002".

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