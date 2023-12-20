نيمار يغيب رسميًا عن كوبا أمريكا 2024

تأكد بشكل رسمي غياب النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سليفا جناح نادي الهلال السعودي وقائد منتخب البرازيل عن المشاركة في كوبا أمريكا بصيف 2024.

يُذكر أن نيمار تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي أثناء تواجده مع منتخب البرازيل في إحدى المعسكرات الماضية حيث خضع لجراحة عاجلة في بلاده بموافقة نادي الهلال السعودي.

وأكد طبيب المنتخب البرازيلي رودريجو لاسمار أن نيمار أصبح خارج حسابات السامبا في بطولة كوبا أمريكا في صيف 2024.

وقال لاسمار عبر إذاعة راديو 98 البرازيلية "الوقت مبكر جدا، ولكن لا داع لتجاوز خطوات التعافي من الإصابة".وتابع: "أتوقع أن يكون نيمار جاهزا للعودة مع بداية الموسم المقبل في أغسطس 2024".