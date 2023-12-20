محافظ الدقهلية يوجه باستقبال تلاميذ مدرسة اللواء عبد العاطي

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية باستقبال تلاميذ وطلاب مدرسة اللواء عبد العاطي الرسمية للغات بالمقاطعة مركز السنبلاوين ووفد المدرسة المرافق لهم لتفقد وزيارة متحف اعلام الدقهلية بديوان المحافظة لغرس روح الانتماء وتنمية الوعي لدي التلاميذ ، وليتعرفو علي تاريخ وإنجازات واسهامات أعلام الدقهلية من الأئمة والعلماء والأدباء والشعراء وكيف كان لهم تأثير كبير في كافة المجالات ليكونوا قدوه لهم في مستقبلهم .

وضم وفد المدرسة أسماء الرشيدي مديرة المدرسة ، و أحمد أحمد و سميحة محمد ، ورافقهم أثناء الزيارة أشرف عويس مسئول المراسم بإدارة العلاقات العامه والمراسم ، وسارة نبيل مسئول علاقات عامه بإدارة العلاقات العامه والمراسم بالمحافظه .

ومن جانبه أوضح " مختار " بان برنامج المبادرة المشار اليها "اعرف بلدك" يتضمن تعريف ابنائنا من تلاميذ وطلاب المدارس بالتاريخ العريق لمحافظتهم الدقهلية ودورها في الانتصارات علي مر العصور وموقعها الفريد بين المحافظات وكذلك مناطقها السياحية والاثرية، هذا بالاضافة الى الاعلام من ابناء المحافظة الذين انجبتهم الدقهلية وكان لهم دورهم وتأثيرهم في كافة مجالات الحياة الانسانية العلمية والادبية والفكرية والفنية والسياسية وايضا الدينية، وكذلك تعريف الابناء بحجم الانجازات وبالمشروعات القومية التي تتم علي ارض المحافظة في كافة المجالات بما يعزز في نفوسهم الانتماء للوطن باعتبار ان الدقهلية احدى المحافظات المصرية الكبرى وتستهدف التوعية وغرس الانتماء للحفاظ علي المنجزات لصالح الاجيال المتعاقبة.