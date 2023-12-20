بـ 34 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي حاول تهريب أقراص مخدرة للخارج

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص، اثنان منهم يحملان جنسية إحدى الدول، تخصصوا في جلب وتهريب المواد والأقراص المخدرة واعتزامهم تهريب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة عبر ميناء سفاجا البحري، داخل مخازن سرية مجهزة خصيصًا لتهريب المواد المخدرة بسيارة نقل «براد» إلى إحدى الدول.

صفقة بـ 34 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي حاول تهريب أقراص مخدرة خارج البلاد

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط اثنين من عناصر التشكيل، حال تواجدهما بالميناء لإنهاء الإجراءات الجمركية.. وبتفتيش السيارة «براد» عُثر داخل المخازن السرية بها على (336 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر) مخبأة داخل مخزن سرى بمقطورة السيارة- براد، وباستكمال التحريات وتكثيف الجهود أمكن ضبط باقى عناصر التشكيل «من بينهم اثنان يحملان جنسية إحدى الدول» بأماكن ترددهم بنطاق محافظات (القاهرة- القليوبية- المنيا)، وعثر بحوزتهم على (15000 قرص مؤثر لعقار بريجابلين).

وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات، وهذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 34 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصنفات تضبط محطات بث تلفزيوني ومحال بيع أجهزة فك الشفرات بالغربية

كما شنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات ، حملة أمنية موسعة لملاحقة القائمين بإنشاء محطات بث تليفزيونى لاسلكية بمحافظة الغربية ، وبيع أجهزة فك الشفرت القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام عدد من الأشخاص بإنشاء محطات بث تليفزيونى لاسلكية ببعض المناطق بنطاق محافظة الغربية، وبيع أجهزة "ريسيفر، ومستلزمات فك شفرة" لإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وإعادة بثها بشفرة خاصة نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المعنية المختصة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهدافهم وضبطهم وضبط (مالك شبكة لبث القنوات المشفرة "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة طنطا)، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (21 قطعة لمكونات الشبكة "أجهزة ومعدات ومستلزمات لإستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها بصورة لاسلكية" – محطة بث لاسلكى لتوسيع دائرة البث للشبكة – وحدة معالجة مركزية محمل عليها مصنفات غير مجازة رقابيًا).