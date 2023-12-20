بروتوكول تعاون بين "القومي لحقوق الإنسان" وجامعة المنصورة الجديدة

وقع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الجديدة برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي، وذلك بمقر جامعة المنصورة الجديدة، ضمن خطة عمل المجلس بالتعاون مع السفارة السويسرية بمصر "مشروع دعم الجهود المبذولة لتعزيز المشاركة السياسية وآليات الديمقراطية في مصر".

ويهدف البروتوكول إلى خلق إطار قانوني لتنظيم وتعزيز العمل المشترك بين الجانبين لتحقيق محاور عديدة، التعاون المشترك قي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتبادل الرؤى القانونية والفنية لمواجهة التحديات التي تواجه تنفيذها، إعداد بحوث مشتركة، وتنظيم وعقد والمشاركة في المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل حول المحاور المختلفة لحقوق الإنسان والحريات العامة.

كما يهدف البروتوكول إلى تصميم برامج مشتركة تهدف إلى نشر الوعي بين الشباب الجامعي بقيم حقوق الإنسان، بما يسهم في بناء كوادر جديدة، وجيل جديد من خريجي الجامعة مؤهل ومؤمن بثقافة تعزيز واحترام حقوق الإنسان، ويعمل على تحقيقها، تبادل الخبراء والمتخصصين من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والأكاديميين بجامعة المنصورة الجديدة في تنفيذ الأنشطة ذات الصلة والمدرجة لدى الجانبين.

وتبني وتنفيذ برنامج زيارات لخبراء وأعضاء الجانبين، وزيارات ميدانية دراسية لطلاب الجامعة بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من الطرفين، أي مجال آخر للتعاون المشترك يتفق عليه الطرفان ويدخل في مجال عمليهما.

كما تم الاتفاق بين الطرفين إنشاء لجنة تنسيقية مشتركة تختص بوضع خطة تفعيل بنود البروتوكول وإنفاذ القرارات ذات الصلة بموضوعاته.

وقامت السفيرة مشيرة خطاب على هامش توقيع البروتوكول بعقد جلسة حوارية تفاعلية مع طلبة وطالبات جامعة المنصورة الجديدة حول رؤيتهم لمفهوم حقوق الإنسان، ودور شباب الجامعات في مواجهة تحديات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستماع إلى وجهة نظرهم حول مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وحضر توقيع البروتوكول الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي للمشروع السويسري والدكتور سامي عبدالكريم مدير برنامج المعاملات القانونية الدولية وعدد من أساتذة جامعة المنصورة الجديدة.