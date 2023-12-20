حبس المتهمين بسرقة المواطنين باستخدام موتوسيكل

قررت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، حبس عاطلين متهمين بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية في عابدين، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وفحص المضبوطات وإبلاغ مالكيها.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تم ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة عابدين عند قيامهما بعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتهم الحقيقية، وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية تم ضبطها، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة السرقة

يذكر أن إذا وقعت الجريمة في الطرق العامة وكان عدد الجناة شخصين فأكثر فإن العقوبة الواجبة التطبيق حال ثبوت الإدانة هي ما نصت عليه المادة ٣١٥ من قانون العقوبات.

وأشار المحامي بالنقض إلى نص الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو

المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:



أولًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأً.



ثانيًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.